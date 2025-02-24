Çorum’un gelecek vaad eden hakemlerinden biri olan Lütfican Arduç burnunda yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’nde Prof.Dr.Emrah Sapmaz tarafından bir operasyon geçirdi. Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Arduç’u Çorum’un eski Gençlik ve Spor İl Müdürü, şimdi ise Tokat’ta görev yapan hemşehrimiz Haşim Eğer yalnız bırakmadı.

Genç hakemin sağlığına kavuştuğunu belirten Eğer, birkaç gün hastane servisinde kaldıktan sonra taburcu olacağını söyledi.

ÇORUM HABER, Lütfican Arduç’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.