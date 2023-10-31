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A Milli Kadın Futbol Takımımız, bu akşam Lüksemburg karşısında Uluslar B Ligi biletini alma mücadelesi verecek.

Lüksemburg, Gürcistan ve Litvanya ile birlikte UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde mücadele eden Türk Milli Takımı, oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanırken, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bu akşam, Çorum'da, en yakın takipçisi Lüksemburg'la karşılaşacak olan Türkiye, galip geldiği takdirde puanını 12'ye çıkartacak ve bitime 2 hafta kala UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

Lüksemburg'la 27 Ekim'de deplasmanda oynadığı maçı 4-0 kazanarak zirvedeki yerini koruyan millilerimiz, rakibini bugün Çorum'da da devirmeye odaklandı. Dün yaptığı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyen millilerimizde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

SÖZÜMÜZ VAR

Tüm hesapları galibiyet üzerine yapan teknik direktör Necla Güngör Kıragası, yaptığı açıklamada, "C Ligi, yani Uluslar Ligi başlamadan 3 ay önce kızlarla verdiğimiz bir sözümüz vardı, 'Grubu lider bitireceğiz, gol yemeyeceğiz ve B Ligi'ne çıkacağız diye. Cumhuriyetimizin 100. yılında Çorum Şehir Stadı'nda 4. maçımıza çıkarak 12 puanı toplayıp, matematiksel anlamda B Ligi'ne çıktığımızı duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullanırken, tüm Çorumluları maça davet etti.

TRT SPOR

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9 puanlı lider Türkiye ile 4 puanlı ikinci sıradaki Lüksemburg arasında bu akşam Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

(Hüseyin AŞKIN)

