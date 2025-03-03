Ahlatcı Çorum FK’nın Alagöz Holding Iğdır FK’ya 1-0 yenildiği maçta sarı kart gören futbolculardan Loick Landre, ceza sınırına dayandı. Boluspor ve ikinci yarıdaki Adanaspor maçlarından iki sarı kartı bulunan Fransız stoperi Loick Landre, Iğdır FK maçının 31.dakikasında bu sezonki üçüncü sarı kartını gördü. Deneyimli futbolcu, bundan sonra göreceği ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Kırmızı-siyahlı takımda Kerem, Atila ve Atakan Akkaynak da ceza sınırında bulunuyorlar.