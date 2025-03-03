Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu maçta sadece maraton, VİP A ve misafir takım tribünleri açık olacak olup, maraton tribün biletleri 100, VİP A biletleri 250, misafir tribün biletleri ise 130 liradan satışa sunuldu.

VİP D ve sağ sol kapalı kombine bileti olan taraftarlar VİP A kapısından, VİP C kombinesi olanlar VİP B’den stada giriş yapacak. Kuzey ve Güney Kale Arkası kombine sahipleri Doğu maraton tribününe giriş yapacak olup, 65 yaş üstü taraftarlar ise maçı Doğu maraton tribününden ücretsiz olarak izleyebilecekler.

İç sahada en son Adanaspor’la oynanan maçın bilet fiyatları 100 lira ile 1.500 lira arasında değişmişti.