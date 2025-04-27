Çorum’da bağımsız liseliler, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenciler için yürüyüş düzenledi.

Bahabey Caddesi’nde toplanam liselilere CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, parti örgütü, Eğitim-Sen, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gençlik Kolları ve Halkçı Liseliler destek verdi.

Hak, hukuk, adalet sloganları ile Atatürk Anıtı'na gelen Liseliler, İstiklal Marşı ve Andımız'ı okudu.

Yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılanlar anıttan ayrıldı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK