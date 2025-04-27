Bu yıl çekimleri tamamlanan "Baletler Köyü" belgeselinde, hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Çorum'un Osmancık ilçesinin Başpınar Köyü'nde yetişen 13 baletin Devlet Opera ve Balesi'nde sanatçı olması anlatılıyor.

Belgeselde, Başpınar Köyü'nden çıkan gençlerin, büyükşehirlerde eğitim görmelerine rağmen doğdukları topraklardan hiç kopmadığı ve yaz aylarında köylerine dönerek hem ailelerine tarım ve hayvancılık konusunda destek hem de köydeki gençlere ilham kaynağı olduğu aktarılıyor.

Baleyle hayal bile edemeyecekleri bir dünyanın kapıları açılan dansçı gençlerin sahnelerde önemli başarılar elde ettiklerinin altı çizilen belgeselde, baletlerin Devlet Opera ve Balesi'nde görev alarak sanatlarını icra etmeye devam ettikleri vurgulanıyor.

BELGESELİN ARAŞTIRMASI 1 YIL,

ÇEKİMLERİ 2 HAFTA SÜRDÜ

Belgeselin yönetmeni Niğde Ömer Halisdemir İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Fatih Diren, Çorum'un Başpınar köyünden çıkarak balet olan insanların hikâyesini araştırınca çok ilgisini çektiğini belirterek, 1973'te köyden çıkan ilk balet Alaattin Acar ile başlayan süreçte diğer baletlerin yetiştiğini ve bunun kendisine ilham olduğunu söyledi.

Belgeselde, köyden çıkan bale sanatçıları Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer, Erdoğan Şanal, Ertan Şanal'ın belgeselde rol aldığını anlatan Diren, Biçer'in yeğeni dansçı Alperen Dağ'ın da belgeselin başrol oyuncularından olduğunu ifade etti.

Çorum, Mersin ve Ankara'da 2 haftada çektikleri belgeselin araştırmalarının bir yıl sürdüğünü aktaran Diren, belgeseli çok sayıda yarışmaya gönderdiklerini belirtti.

“Filmin, her festivalde gösterilmesini istiyoruz" diyen Fatih Diren, "Çok kısa bir süre içerisinde pek çok ödül aldık ve belgeselimiz yakın zamanda yurt içi ve yurt dışında festivallerde gösterim yapacak. Yunanistan Uluslararası Film Festivalinde Onur Ödülü, Makedonya Sanat Film Festivalinden 'En İyi Kısa Belgesel Ödülü' aldık. Baletler Köyü'nün, geçen gün ABD'de ise Cranford Film Festivali'nde resmi seçkide gösterimi yapıldı” bilgisini verdi.

Belgeselin, ABD Authentic Global Film Festivali'nde, Tiran Akdeniz Film Festivali'nde, Narfest Kısa Film Festivali ve Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali ile Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde resmi seçkide gösterileceğini dile getiren Diren, Arnavutluk Tiran'da filmin 3 bin 30 film arasından finale kaldığını söyledi.

Diren, sonucu merakla beklediklerini belirterek, “Bu başarıdan çok mutluyuz. Belgesel olduğundan haliyle baletlerin kendileri oynadı, bu da çok ilgi çekici oldu. Filmin, her festivalde gösterilmesini istiyoruz. Ödül almak motive edici oluyor” dedi.

Yönetmen Diren, senaryosunu Elif Feyza Demir ile yazdıkları belgeselin görüntü yönetmenliğini Evren İnci, yardımcı yönetmenliğini Doç. Dr. Yavuz Akyıldız'ın üstlendiğini sözlerine ekledi.