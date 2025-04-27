CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kalitesi ve lezzetiyle Türkiye’nin önde gelen ceviz üretim bölgelerinden olan ve Türkiye’nin ceviz ihtiyacının yüzde 12’sini karşılayan Oğuzlar’da ceviz üreticilerinin mutsuz ve endişeli olduğunu söyledi.

Milletvekili Tahtasız, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ve Çorum Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Oğuz Hantal’la birlikte ilçedeki ceviz bahçelerinde incelemede bulundu.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ve Kaymakamlık’ın gerekli çalışmaları yaptığını kaydederek, “Üreticilerin zararlarının karşılanacağı söyleniyor ancak üreticiler yapılan gübre ve ilaçlama masraflarının nasıl tespit edileceğini merak ediyor. Üreticilerin bu konuda aydınlatılması ve net bilgi verilmesi gerekiyor” dedi.

Birlik Başkanı Oğuz Hantal, “36 ilimizde yaşanan zirai don Oğuzlar ilçemizde ceviz ağaçlarını kuruttu. Ağaçların içindeki özler dahi kurudu. Bu ağaçların tamamen budanması gerekiyor. Bu da önümüzdeki 3 yılın verimini de etkileyecek. Tarım ve Orman Bakanı’yla yaptığımız görüşmede üreticiyi mağdur etmeyeceğini söyledi. Devletimizden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Soğuklardan dolayı Oğuzlar’da cevizlerin yandığını kaydeden Tahtasız, bu yanmanın sadece bu yılki mahsulü değil önümüzdeki 3 yıllık mahsulü de etkileyeceğini dile getirdi.

Tahtasız, “TBMM’de bütün partilerin temsiliyeti ile kurulan araştırma komisyonunun gerekli incelemeleri yaparak, TARSİM sigortası, ÇKS kaydı olsun ya da olmasın tüm çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Zararın gerçek ve doğru olarak tespit edilmesini ve zararların bir an önce karşılanmasını bekliyoruz.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm üreticilerimizin yanındayız ve takipçisiyiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi