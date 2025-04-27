AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Meclis Başkanı Kurtulmuş’a çalışmalarında başarılar dileyen Milletvekili Ahlatcı, Çorum halkının selamlarını da iletti. Ahlatcı, nazik ev sahipliğinden dolayı Meclis Başkanı Kurtulmuş’a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirme yapan Ahlatcı, “Çorum’umuza gönül dolusu selamlarını ileten kıymetli Meclis Başkanımıza misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ