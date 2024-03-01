Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Gençler (kız-erkek) Satranç İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Kızlar ve Genel olmak üzere 2 kategoride Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar sonunda kızlarda Şehit Osman Arslan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi şampiyon olurken, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ikinci, Ömer Derince Fen Lisesi üçüncü, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genel kategorisinde ise 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin üçüncü takımı şampiyon olurken, Fen Lisesi’nin ikinci takımı ise ikinciliği elde etti. Ömer Derindere Fen Lisesi 2.takım bu kategoride üçüncü, Atatürk Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi.



Editör: Haber Merkezi