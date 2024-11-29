Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Erkeklerde 5, kızlarda ise 3 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçlar sonunda erkeklerde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi tüm maçlarını kazanarak 8 puanla üst üste 5.kez şampiyon olmayı başardı. 6 puan toplayan Şehit Emin Güneri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ikinci olurken, 4 puanlı Eti Anadolu Lisesi il üçüncüsü olarak tamamladı.

Kızlarda ise 4 puanla Eti Anadolu Lisesi şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 2 puanlı Bahçelievler Anadolu Lisesi ikinci, puansız Bilge Kağan Anadolu Lisesi ise üçüncü olarak tamamladı.

Son müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları takdim edildi.

Kızlar Hentbol Birinci

Editör: RIFAT KARA