Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Erkeklerde 5, kızlarda ise 3 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçlar sonunda erkeklerde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi tüm maçlarını kazanarak 8 puanla üst üste 5.kez şampiyon olmayı başardı. 6 puan toplayan Şehit Emin Güneri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ikinci olurken, 4 puanlı Eti Anadolu Lisesi il üçüncüsü olarak tamamladı.

Kızlarda ise 4 puanla Eti Anadolu Lisesi şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 2 puanlı Bahçelievler Anadolu Lisesi ikinci, puansız Bilge Kağan Anadolu Lisesi ise üçüncü olarak tamamladı.

Son müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları takdim edildi.