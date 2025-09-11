Çorum’da okula gidiyorum diyerek evden ayrılan lise öğrencisinin cansız bedeni arazide bulundu.
Alınan bilgiye göre Dodurga ilçesinde sabah okula gitmek için evden ayrılan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Biçer, ailesine ait Uzundere mevkisinde bulunan yaylada tüfekle canına kıydı.
Durumun ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Biçer'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK