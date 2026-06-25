Çorum'da lise öğrencileri, yöresel dokumalarıyla hazırlanan kıyafetlerle podyuma çıktı. Geleneksel dokumalarla hazırlanan kıyafetler büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan yıl sonu etkinliği, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin yıl boyunca yaptığı el emeği ürünlerin sergilendiği programda öğretmenlerinden oluşan koro, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle dinleyicileri mest etti. Daha sonra öğrenciler tarafından halk oyunları gösterilerini sahnelendi. Programın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri ise okul öğrencileri tarafından hazırlanan defile oldu. Çorum'un geleneksel ve yöresel dokumalarının modernize edilerek uyarlandığı birbirinden şık kıyafetlerle podyuma çıkan öğrenciler, katılımcıları kıyafetleriyle büyüledi. Programın ardından öğrenciler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi gezildi. Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Valisi Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın eşi Figen Pehlivan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, “Çocuklarımızın bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları bugün bizimle bu etkinlikte paylaşacaklar. Onların çalışkanlığı ülkemizin geleceğine çok büyük bir katkı sunacaktır. Bu bilinçle hareket etmelerini temenni ediyoruz. Bizim bugün burada işgal ettiğimiz yerleri gelecekte sizler dolduracaksınız ve ülkemizi çok daha dünya arenasında çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız” dedi.

Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Mine Çetin de, "Bugün burada emeklerini ve başarılarını gururla sergileyen gençlerimiz Türkiye yüzyılının güçlü, üretken, öncü bireyleri olarak ülkemizin geleceğine yön verecektir. Eğitimde attığımız her adım öğrencilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştüren ve milletimizin yarınlarını inşa eden değerli bir yatırım olduğu bilinciyle sergilenen her çalışma, atılan her adım ve elde edilen her başarı sabrın, emeğin ve kararlılığın bir sonucudur" diye konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı