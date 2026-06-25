Çorum'un kültür hafızasında önemli bir yere sahip olan ve geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali, yeniden Çorumlularla buluşuyor.

Bu yıl 38.’si düzenlenecek Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin organizasyon hizmet alımına ilişkin ihale, Çorum Belediyesi Hizmet Binası'nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığındaki ihale komisyonu tarafından gerçekleştirildi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle yapılan ihaleye 7 firma, tekliflerini Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda sundu. İhale komisyonu tarafından teklif dosyaları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ihale sonuçlandırılarak onay işlemleri gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenecek 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali, 21-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival boyunca konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, sergiler, gösteriler ve çeşitli organizasyonlarla Çorum, bir hafta boyunca festival coşkusuna ev sahipliği yapacak.

Muhabir: Haber Merkezi