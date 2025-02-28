Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adanaspor maçında kırmızı kart gören Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta’yı tam 6 maçtan men cezasına çarptırdı.

84.dakikada, Thomas’a ceza sahasında yapılan hareket sonrası penaltı verilmemesi üzerine hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gören Serkan Özbalta Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, deneyimli teknik adama ihraç öncesi müsabaka hakemlerine yönelik fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle 3 maç ve 29.250 lira, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik “hakaretleri” nedeniyle da 3 maçtan men ve 29.250 lira olmak üzere toplamda 6 maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağının yanı sıra 58.500 lira para cezası kesti.

Ahlatcı Çorum FK’nın bu ağır ceza için Tahkim Kurulu’na itirazda bulunacağı öğrenildi.

ÇORUM FK’YA 84 BİN LİRA PARA CEZASI

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK, “statüye aykırılık” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1.maddesi uyarınca 84.000 lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK, Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK’ya deplasmanda oynadığı Erzurumspor maçında taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle bir sonraki deplasman maçı için seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesini kararlaştırırken, saha olayları nedeniyle 84.000 lira, statüye aykırılık nedeniyle de 84.000 lira para cezası verdi.

Sakaryaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Ümraniyespor’a 84.000 lira para cezası kesen Kurul, Keçiörengücü’nü ise Gençlerbirliği maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 20.250 lira para cezasına çarptırdı.