Sungurlu Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, bazı yöneticiler, başantrenör Mustafa Özdemir, antrenör Emre Özyurdakul, genç kadın ve genç erkek takımlarının bazı sporcuları, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret ettiler.

Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve başantrenör Mustafa Özdemir, Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi’nden 1.Lig’e yükselen Efelerin Eskişehir’de kazandığı şampiyonluk kupasını ile birlikte genç erkek takımının kazandığı Çorum şampiyonluğu kupalarını Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye hediye ederek, sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Gençlerimizin heyecanı bizleri daha çok motive ediyor. Bu vesileyle, 1. Lige yükseliş serüvenimizdeki emekleri sebebiyle Mustafa hocamızı ve Emre kardeşimi bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah, önümüzdeki sezonda Sungurlu'muzun adını daha iyi yerlerde duyurmak adına tüm memleket kenetlenip takımlarımızdan desteğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

Ziyarette, Muhsin Dere’ye isminin yazılı olduğu 19 numaraları Sungurlu Belediyespor forması da hediye edildi.