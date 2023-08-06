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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, 11 Ağustos’ta başlayacak olan Trendyol 1.Lig’de 2023-2024 Sezonuna tam olarak hazır olduklarını söyledi.

Cumartesi günü, Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ve futbolculardan Ferhat Yazgan’ın katılımıyla, kulüpte düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik direktör Tahsin Tam, şampiyon olarak tamamladıkları sezonun ardından, yeni sezon öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederken, “Öncelikle yeni sezon hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah, halkımızı, taraftarımızı memnun edeceğimiz bir sezon olacak.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ciddi bir sakatlık yaşamadık. Şampiyon kadromuzun büyük bölümünü koruduk. Yeni gelen arkadaşlarımız da adaptasyon sürecini gayet iyi geçiriyorlar.

İnşallah, geçen sezon oluğu gibi, birlikteliğimizi artırarak, safları daha da sıklaştırarak, hepimizi mutlu edecek bir performans ortaya koyacağız.” Şeklinde konuştu.

Sezona ne derece hazır oldukları ile ilgili soruya da cevap veren Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Tam olarak hazırız, çok iyi durumdayız. Lig devam ederken, oynadığımız maçlarda eksikler ortaya çıkarsa da, gerek başkanımız, gerek CEO’muz, gerek sportif direktörümüz, gerekse bizler, futbolu çok iyi bilen bir yapıya sahibiz. Bu eksikleri gidermek için gerekli hamleler yapılacaktır. Ama ben, hiç transfer yapmayacakmışız gibi tüm oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

GENELDE 4-3-3 OYNAYACAĞIZ

Teknik patron Tahsin Tam, yeni sezonda takımda geçen sezona göre oyunsal anlamda ne gibi bir değişiklik olacağına dair soruyu da cevaplarken “Düzen olarak, geçen sezonki oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Tek şablon üzerinden hareket etmeyeceğiz. İleride Thomas’la farklı, diğer golcülerimizin oynayacağı maçlarda farklı sistemimiz olacak. Çok yönlü çalışıyoruz. Çalışmalardaki verimden de gayet memnunum. Yani sistemimizi 4-3-3 gibi düşünebiliriz” dedi.

GİDECEKLER KAFAMIZDA NETLEŞTİ

Takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili de konuşan teknik direktör Tahsin Tam, “Kafamızda her şey net. Ama, bu oyuncularla geçen sezon şampiyon olduk. Emek verdiler, katkı sağladılar. Değersizleştirmek istemiyoruz. Bunun yanında, kadroyu çok geniş tutmanın dezavantajlarını da biliyoruz. O yüzden, aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız elbette olacak. Bununla ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacaktır” şeklinde konuştu.