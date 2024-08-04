Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2024-2025 Sezonunun başlangıcı ile ilgi geri sayım başladı.

Bu sezon 20 takımın mücadele edeceği 1.Lig’de sezonun açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü, Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak. İlk haftanın kapanış maçında ise Ahlatcı Çorum FK ile Ümraniyespor, 12 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’da karşılaşacak.

ÜMRANİYE

MESAİSİ

BAŞLIYOR

Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarının son etabını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Ahlatcı Çorum FK, bugünü dinlenerek geçiriyor. Kırmızı-siyahlı takım, yarın 16.30’da, tesislerde yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başlayacak. Antrenman eksiği bulunan Durel, Berkcan ve Tunahan saat 10.30’da da yardımcı antrenör nezaretinde olmak üzere günü çift antrenmanla geçirecekler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ