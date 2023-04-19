2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, bugün 33.hafta maçında konuk edeceği İnegölspor’a karşı liderlik maçına çıkacak.

Şampiyonluk yarışındaki rakibi Şanlıurfaspor’un geçtiğimiz hafta, erteleme maçında Esenler Erokspor’u yenmesi üzerine liderliği maç fazlası olan Urfa ekibine kaptıran Çorum FK, bugün koltuğu geri almak için mücadele edecek. Ligde kalma mücadelesi veren ve averajla düşme potasında bulunan İnegölspor karşısında tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, sakat oyuncuların idmanlara başlaması, cezalı oyuncu da olmaması yüzleri güldürüyor.

Son 6 maçını hem de gol yemeden kazanan Çorum FK, 14 maçlık yenilmezlik serisine de sahip, Kırmızı-siyahlılar, bugün İnegölspor’u da yenerek hem liderliği geri almak, hem galibiyet serisini 7 maça, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkartmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta, evinde Batman Petrolspor’u yenerek ligde kalma umutlarını tazeleyen İnegölspor cephesinde ise tüm planlar puan üzerine yapılmış durumda. Bordo-beyazlı takımda sarı kart cezalısı olan Metincan Cici ve Alperen Pak bugünkü maçta forma giyemeyecek.

63 puanla 2.sırada yer alan Çorum FK ile 35 puanlı 16.sıradaki İnegölspor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta, Tekirdağ bölgesi A klasman hakemlerinden Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta Mehmet Ali Özer’in yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Selim Şenöz ve Edirne bölgesinden Anıl Küçükkaraca yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Tolga Akbaba da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)