MEB, ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını internet sitesinde (https://www.meb.gov.tr) erişime açtı. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplandı.

“Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav” sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nun yayınlanması ile birlikte liselere yerleştirme süreci de başlatılacak. Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

Editör: HABER MERKEZİ

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci başlarken, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.Öte yandan ilimizin gözde okullarından Özel Pınar Koleji tarafından yapılan açıklamada LGS sonuçlarına göre Çorum’da iki öğrencinin birinci olduğu bildirildi. Buna göre Özel Pınar Koleji’nden Yahya Uğur ile Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan bir öğrenci Fen Bilimleri’nden birer yanlışla 494.81 puan alarak il birinciliğini paylaştı.