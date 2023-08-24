Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kararname ile İstanbul Vali Yardımcılığı görevini sürdüren Çorumlu hemşehrimiz Levent Kılıç’ın da Ankara Sincan Kaymakamlığı görevine atandığı öğrenildi.

LEVENT KILIÇ KİMDİR?

Levent Kılıç,1966 yılında Çorum'da doğdu.1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Amasya Kaymakam adaylığı (1990-1994), Küre Kaymakamlığı (KASTAMONU 1994-1997), Narman Kaymakamlığı (ERZURUM 1997-2002). Osmaniye Vali Yardımcılığı (2002-2003), Sarıkaya Kaymakamlığı (YOZGAT 2003-2005), İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Personel, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı (2005-2010) ve Sorgun Kaymakamlığı (YOZGAT 2010-2014) görevlerinde bulunan Levent Kılıç 2014 yılından beri İstanbul Vali Yardımcısı idi.

