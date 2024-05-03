Kısa adı MİKSEN olan Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası’nın 14. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin belirlendiği genel kurulda Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de sendikanın yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini kurumsallaştırmak ve üyelerin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan bir sendika olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “MİKSEN, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 3. maddesine göre ve tüm iş kollarında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş kamu işveren sendikasıdır. Çorum Belediyesi olarak MİKSEN’e 2020 yılında üye olmuştuk.” dedi.

MİKSEN’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Fatih Sultan Mehmet Çicek - Sultangazi Belediyesi, Metin Kefelioğlu - Bahçelievler Belediyesi, Volkan Adanaş - Başakşehir Belediyesi, Lemzi Çöplü - Çorum Belediyesi, Kemal Aslan - Fatih Belediyesi, Selim Bayram - Pendik Belediyesi, Ertuğrul Selçuk Güldüren - Bağcılar Belediyesi.

Editör: Haber Merkezi