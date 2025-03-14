Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün babası Hüseyin Çöplü (90), bu sabah, uzun süreden beri tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

2019 yılında vefat eden merhume Cevriye Çöplü’nün eşi, Latife, Hasan, Ahmet ve Lemzi Çöplü’nün babaları olan Hüseyin Çöplü’nün cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.