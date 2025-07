Leman Dergisi'nde yayınlanan Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Musa’yı (a.s) anlatan karikatüre bir tepki de Çorum İnsani Değerler Platformu’ndan geldi.

İnsani Değerler Platformu tarafından yapılan açıklamada “Peygamberlerimize Yönelik Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz” denilerek Leman Dergisi’nin İslam düşmanlığı içeren provokatif çizimlerle sık sık gündeme geldiği belirtildi. Derginin 26 Haziran tarihli yayınında, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) ve Hz. Musa’yı (a.s) karikatürize ederek Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde resmettiği belirtilen açıklamada şu görüşe yer verildi: “Leman, Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarının durmaksızın sürdüğü dönemde, bombalanan bir şehrin üzerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) ile Hz. Musa'yı (as) resmederek, sözde mizah kisvesi altında bir kez daha İslam’a ve Müslümanlara yönelik açık bir saldırıya imza atmıştır. Leman dergisinin bu yayın politikası yalnızca inançlara yönelik bir saygısızlık değil, aynı zamanda milyonlarca insanın kutsalını doğrudan hedef alan bilinçli ve organize bir provokasyondur.

Bu tür yayınlar, ne basın özgürlüğüyle ne de ifade özgürlüğüyle izah edilebilir. İnançlara hakaret, kutsallara saldırı, toplumu kin ve nefrete sevk eden yayıncılık anlayışı, evrensel hukuk normlarının açıkça çiğnenmesidir. “Charlie Hebdo” ve “Şeytan Ayetleri” örnekleri, bu tür provokatif eylemlerin toplumsal barışı ve uluslararası güvenliği nasıl tehdit ettiği artık tartışmasız bir gerçektir.

Hz. Musa (as)’da, Hz. İsa (as)’da, Hz.Muhammed (sav)’da değerimizdir. Hiç birine yapılan hakareti kabul etmeyiz. Dini değerlere ve sembollerine hakaretten başka düşüncesi olmayan ve bunu da özgürlük sananlar bizi anlayamazlar. İnançları aşağılamayı, kutsalları hedef göstermeyi, ifade özgürlüğü olarak tanımlamak; nefret suçlarını meşrulaştırmak anlamına gelir.

Çorum İnsani Değerler Platformu olarak, inancımızı ve değerlerimizi hedef alan bu sorumsuz, ahlaksız ve provokatif yayıncılığı en güçlü şekilde kınıyoruz. Söz konusu yayın başta olmak üzere, inançlara ve kutsalları hakaret içeren girişimler hakkında gerekli hukuki ve idari sürecin başlatılması, benzer nefret girişimlerinin tekrarının önüne geçilmesi için önem arz etmektedir. Bu alçak girişim karşısında sessizlik kalmak, suça ortak olmaktır!”

Muhabir: Haber Merkezi