Çorum mutfağının tanıtımına önemli katkıları olan hemşehrimiz Şef Aylin Memik, kendine ait tariflerin yer aldığı yemek tarifleri kitabı 'Leblebili Mutfak'ı okuyucular için imzaladı.

AHL Park AVM'de düzenlenen imza gününde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorumlu Şefi yalnız bırakmadı.

'Leblebili Mutfak' ismini taşıyan kitapta Memik'in 9 farklı kategoride hazırladığı 89 tarif yer alıyor.

Çorba, et ve tavuk yemekleri, dolmalar, sarmalar, hamur işleri, sebze yemekleri ve olmazsa olmaz birbirinden güzel tatlı tariflerinin yer aldığı kitap geçtiğimiz günlerde okuyucuyla buluşmuştu.

'Leblebili Mutfak' yemek tarifleri kitabının satışı seçkin kitap siteleri D&R ve Kitap Yurdu'nda devam ediyor.