Proje kapsamında, mesire alanının yer aldığı tepede iş makineleriyle teraslama çalışmaları başlatıldı. Bu düzenlemelerin tamamlanmasının ardından lavanta dikimi gerçekleştirilecek. Yapılacak peyzaj düzenlemeleriyle bölge, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip bir noktaya dönüştürülecek.

Lavanta bitkisi, görsel güzelliğinin yanı sıra hoş kokusuyla da dikkat çekiyor. Sungurlu Belediyesi’nin bu hamlesi, ilçeye yeni bir turistik alan kazandırarak ziyaretçi sayısının artmasına katkı sağlayacak.

Editör: Haber Merkezi