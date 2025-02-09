Çorum’un önceki İl Milli Eğitim Müdürlerinden Baki Şahin’in eşi, Meltem Şahin, Mehtap Şahin Ökmen ve Merih Şahin Pehlivan’ın anneleri, merhum Ziraat Bankası Müdürlerinden İlhan Demirel’in kız kardeşi, Serdal Ökmen’in kayınvalidesi, Murat ve Mert Güven’in anneannesi Latife Şahin’in cenazesi, Cumartesi günü Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
Cenaze namazına, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, geçmiş dönem daire müdürleri, ailenin dost ve yakınları katıldı.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.
Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ