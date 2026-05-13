Çorum Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini dini kurallara, hijyen şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla kapsamlı kararlar aldı.

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında İl Müftülüğünde toplanan komisyon, kurban satış ve kesim yerlerinden denetim süreçlerine kadar birçok başlıkta önemli düzenlemelere imza attı.

SATIŞ VE KESİM YERLERİ NETLEŞTİ

Komisyon kararına göre, kurbanlık hayvan satış yeri olarak İskilip Yolu 5. kilometrede bulunan Çorum Belediyesi Beltaş Mezbaha ve Hayvan Pazarı Tesisleri belirlendi. Bayram süresince pazarın 06.00-20.00 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı.

Öte yandan diğer kurban kesim yerlerinin ise Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde, Mehmet Akif Ersoy 38. Sokak ve Sülüklüevler 48. Sokak kesişimi park alanı, Mimar Sinan Mahallesi 27. Sokak ve Buharaevler Mahallesi Hz. İbrahim Camii yanı olduğu açıklandı.

HİJYEN VE ÇEVRE ÖNLEMLERİ ÖN PLANDA

Komisyon, kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılacağını vurgulayarak cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kesimin yasak olduğunu hatırlattı. Kesim yerlerinde; atıkların çevreye zarar vermemesi, kesim alanlarının düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, kasapların hijyen kurallarına uygun ekipman kullanması, atık suların doğrudan çevreye bırakılmaması gibi konularda sıkı tedbirler alınacağı bildirildi.

SAĞLIK VE DENETİMLER ARTIRILACAK

Kurbanlık hayvanların yalnızca veteriner sağlık raporu bulunan, kayıtlı ve aşıları yapılmış hayvanlardan seçilmesi gerektiği belirtilirken, belgesiz hayvan sevkine kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi.

Ayrıca zoonotik hastalıklara (şarbon, brusella, kırım kongo kanamalı ateşi vb.) karşı vatandaşların bilgilendirileceği, satış ve kesim alanlarında uyarıcı tabelaların yer alacağı kaydedildi.

KURALLARA UYMAYANLARA YÜKSEK CEZALAR

Komisyon kararında, çevreyi kirleten, belirlenen alanlar dışında kesim yapan veya hayvan refahına aykırı davrananlara ciddi idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.

Cadde ve sokaklarda kesim yapanlara 8 bin 687 TL’den başlayan cezalar verileceği, çevreyi kirleten tesislere ise yüz binlerce lirayı bulan yaptırımlar uygulanabileceği ifade edildi.

DANIŞMA HATLARI HİZMETE AÇILACAK

Vatandaşların karşılaşabilecekleri sorunlar için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, belediye ve zabıta birimlerine ait danışma hatlarının bayram süresince aktif olacağı bildirildi.

Çorum Valiliği, alınan kararların ilgili kurumlar tarafından titizlikle uygulanacağını belirterek, vatandaşların hem dini vecibelerini doğru şekilde yerine getirmeleri hem de çevre ve toplum sağlığının korunması için kurallara hassasiyetle uymaları çağrısında bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ