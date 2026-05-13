Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Han Sohbetleri” söyleşisinin 11. programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, vatandaşlarla önemli bilgiler paylaştı.

Çorum Belediyesi’nin gelenekselleşen kültür-sanat etkinliklerinden biri olan “Han Sohbetleri”nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Oytun Erbaş oldu. “İnsan Aklı Nasıl Çalışır” başlığı altında gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. Oytun Erbaş, beyin fonksiyonları, davranış psikolojisi ve zihnin işleyiş süreçlerini anlattı.



İnsan zihninin karmaşık yapısını bilimsel bir perspektifle ele alan Erbaş, katılımcıların merak ettiği soruları da yanıtladı. Programın sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Prof. Dr. Oytun Erbaş’a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Etkinlik, Erbaş’ın vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.