Hitit Üniversitesi tarafından Bilim Kafe’de düzenlenen etkinlikte, anneanneler, babaanneler ve çocukların birlikte kek yapması renkli görüntülere sahne oldu.

Hitit Üniversitesi İletişim Ofisi, İskilip Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğinde Bilim Kafe’de düzenlenen "Nesillerin Tatlı Buluşması: Anneler Günü Mutfağı" etkinliğinde anneanneler ve babaanneler torunlarıyla birlikte kek yaptı.

İskilip Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Ahmet Can Göksun’un eşlik ettiği program, kuşaklar arası sevgi ve deneyim paylaşımı adına örnek oldu.

Etkinlikte yıllar boyunca emekle büyüttükleri evlatlarının en kıymetli hediyesi olan torunlarıyla bir araya gelen büyükanneler, çocuklarına hazırladıkları tarifleri bu kez küçük ellerle yaparak duygu dolu anlar yaşadı.

