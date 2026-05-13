Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür yönetiminde yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede üçüncü kez başkanlığa seçilerek güven tazeleyen ve önceki gün Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve yönetimi, ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi Recep Gür, birlik yöneticileri, esnaf odası başkanları, oda yöneticileri, birlik personeli ve çok sayıda esnaf temsilcisinin katılımı ile dua edilerek “bismillah” ile yeni döneme başlandı.

ÇESOB’taki yönetim toplantısında, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar ve birlik faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerine görevlerinde başarı dileklerini iletti. Yeni dönemde esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Recep Gür, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Muhabir: SELDA FINDIK