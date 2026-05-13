Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. DİB tarafından "2026 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Alım Duyurusu" yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güvenlik görevlisi ve destek personeli alımı için başvuru ekranı açıldı. Peki DİB personel alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zamana kadar yapılacak, KPSS şartı var mı?

Diyanet sözleşmeli destek personeli alımı başvurusu ne zaman?

Diyanet sözleşmeli destek personeli alımı başvurusu şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 11.05.2026 - 22.05.2026 (saat 16.30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır. Ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.

Diyanet sözleşmeli destek personeli alımı başvuru şartları neler?

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2024 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSS P93; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Erkek olmak,

5. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Adaylar ilan edilen ünvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

