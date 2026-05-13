Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, ATO Congresium'da “Geleceği Birlikte Şekillendiriyoruz, Herkes İçin Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Işıkhan, “Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz. Emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyoruz” dedi.

Muhabir: Anadolu Ajansı