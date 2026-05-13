Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevine atanan hemşehrimiz Mehmet Levent Kepçeli’ye, yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Levent Kepçeli’yi ziyaret eden heyette, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yer aldı.

Ziyarette Kepçeli’ye yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, misafirperverliği dolayısıyla teşekkür edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR