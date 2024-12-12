Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' başlığı ile yayınladığı, içine eklenen zararları maddelerle vatandaşların sağlığını tehdit eden firmaları ifşalamaya devam ediyor. Lahmacunun içine "Tek Tırnaklı Eti", "Kanatlı Eti", "Sakatat" konulduğu tespit edildi.

Listede yer alan firmaların sayısı şoke etti.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yer alan lahmacuncu isimleri şöyle: Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişiren Fırın, PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu, Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu, Gaziantep Kebap Salonu, Kebapçım, Koç Kasap Restaurant, Kardeşler 2 Pide Lahmacun ve Lavaş Salonu, Öz Derya Börek Lahmacun, Urfa Yörem Pide Lahmacun, Efes Pidecisi.