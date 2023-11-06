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Olay Yavruturna Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre N.T. ve D.T. ile M.E. ve E.Y., Emek Caddesi üzerinde laf atma nedeni ile tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bir birlerini darp etti.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.