Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler ve Yıldızlar Bocce İl Birinciliği geçtiğimiz gün Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce Sahası’nda gerçekleşti. Merkezden ve ilçeden çok sayıda okulların katıldığı turnuvada Laçin Atatürk Ortaokulu öğrencileri kız ve erkekler takımı toplamda 1 birincilik, 1 ikincilik, ve 2 üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attılar. Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Tufan ve Müdür Yardımcısı Uğur Kara nezaretinde bocce branşında sıkı bir hazırlık programından geçen Laçin Atatürk Ortaokulu öğrencileri bu çalışmanın meyvesini il birinciliği turnuvasında derece elde ederek Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Geçtiğimiz yılda Giresun’da gerçekleşen bölge birinciliği müsabakalarında üçüncü olarak Aydın’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Laçinli öğrenciler çıtayı yükselttiler. Bu yıl da Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefleyen Laçin temsilcisi Çorum’a Türkiye derecesi ile dönmeyi hedefliyor.



(Rıfat KARA)

