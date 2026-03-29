Kaza, Laçin ilçesi Çorum Caddesi Hamamözü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 34 CLF 002 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 19 AGS 880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü E.K. ile yolculardan E.G., M.G., A.G. ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum’da cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
D7A9D268 Ba80 40F7 9534 963C43F5F669

Muhabir: İhlas Haber Ajansı