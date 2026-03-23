B.Y. idaresindeki 06 EIG 149 plakalı kamyonet ile T.Y.Ş'nin kullandığı 19 TH 322 plakalı cip, Gazi Caddesi Jandarma Kavşağı’nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle yan yatan cipin sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücülere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cip sürücüsünün ise hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle Gazi Caddesi’nin Saat Kulesi istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.