Alınan bilgiye göre, Kıbrıs’ta görev yapan 24 yaşındaki Uzman Çavuş E.B., Derinöz Köyün'de henüz belirlenemeyen bir nedenle ateşli silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı asker, ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından E.B., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaklaşık 5 ay önce annesini kaybettiği öğrenilen E.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.