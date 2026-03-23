Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde’de düzenlenen asker eğlencesinde askere gideceği öğrenilen R.Y., kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile vuruldu.

Bacağından yaralanan R.Y., arkadaşlarının yardımıyla Hasan Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede boş ve dolu tabanca kovanları tespit edildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da oto boya dükkanına silahlı saldırı
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK