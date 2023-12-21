Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kerebi Gazi Futsal Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Erkeklerde 8, kızlarda ise 4 takımın mücadele ettiği turnuvada önceki gün son maçlar oynandı. Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından kızlarda GSB Hitit Öğrenci Yurdu şampiyonluk ipini göğüslerken, GSB İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu ise ikinciliği elde etti. Erkeklerde ise Terasspor şampiyon olurken, Nihamespor ise ikinci olarak turnuvayı tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik Spor Şube Müdürü Ömer Özdemir, KYK Müdürü Mevlüde Purtul ve TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy'un katılımı ile gerçekleşen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.