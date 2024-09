YILBAŞINA KADAR 3 BİN TL’Yİ GÖRMESİNİ BEKLİYORDUK AMA ERKEN OLDU

25 Eylül sabahı altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı ve gram altın bir süredir devam ettirdiği yükselişiyle birlikte 3 bin TL’yi gördü. Rekor fiyat olarak açıklanan rakam sonrası Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, Özgür Kocaeli Gazetesinden Muhammet Emin Can'a açıklamalarda bulundu. Koç, açıklamada şunları söyledi: “Bizler 3 bin TL’yi yılbaşında görmeyi bekliyorduk ama erken oldu. Yılbaşı fiyat beklentimiz şimdilik 3 bin 500 TL ve üzeri bir fiyat. 1 haftada 200-250 TL prim yapan bir yatırım aracından söz ediyoruz. Dünyadaki hem ekonomik gelişmeler hem de jeopolitik gelişmeler fiyatları bu noktaya getirdi. Artış Türkiye’de değil, dünyada yaşananlardan dolayı.



BUGÜN ALTININ 4 BİN TL BANDINDA OLMASI LAZIMDI

Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası faizleri düşürdü. Biz ise 4-5’dir faizlere ilişkin kararlarda stabil karar açıklıyoruz ama faiz yüksek. Yılbaşıyla beraber faizde düşüş bekliyoruz. Pandemide altın fiyatları arttı, kısmen enflasyonla birlikte bu artış hazmedildi ama devamındaki enflasyon artışları altın fiyatına yansımamıştı. Eğer o yansıma olmuş olsa bugün altının 4 bin TL bandında olması lazımdı. Güven ortamı zedelendiği için biraz bu koşullarla karşı karşıya kalmış durumdayız. Güvensiz ortamda da yatırımcılar altın alır. Kuyumcularda bugünlerde durağanlık var.

ALTIN ALIM VE SATIMINDA DENGE SAĞLANDI DİYEBİLİRİM

Durağanlığın sebebi ekonomik gelişmeler ve okul sezonunun başlaması. Okul hazırlıkları için altın bozduran yatırımcılar oldu. Hatta bu bozdurmalarla birlikte son aylardaki altın alım ve satımında denge sağlandı diyebilirim. Bugünlerde ise altın alan kişi sayısı, bozduranlara göre daha fazla. Bu artış normal çünkü altın kısmi olarak çıktığında, ekonomistlerin de söylemleri eşliğinde yatırımcı altın alır. Yatırımcının altın alışı genelde panikle alınan altınlar ve büyük bir artış değil. İnsanımızda artık yüklü para da kalmadığı için satın alınan altınların boyutu da düşük kalıyor.

ALTINA YATIRIM İÇİN DOĞRU ZAMAN HER ZAMAN

Bugün satışta yaşanan artış 1-2 yıl öncesinin satışına göre düşük. Tavsiye niteliğinde bir karar olmamakla birlikte altına yatırım için doğru zaman her zaman çünkü yatırımın bir sürü enstrümanı vardır ama altın her zaman elin altındadır. Ayrıca genel olarak enflasyon ile birlikte ya da üzerinde artış yaşayan bir yatırım aracıdır altın. Dünya’da ekonomik kavgaların görünmesi durumunda altın her zaman prim yapar. Dolar bir kâğıttır, bir ülke tarafından imal edilen ve yatırım aracı gibi gösterilmeye çalışılan bir araçtır. İnsanımız dolar yükseliyor diye dolara koşuyor ama dolar yükselince altın da zaten yükseliyor ama bugünkü yükselişin sebebi bu değil. Bugünkü artışın sebebi jeopolitik gelişmeler ve dünya geneli ekonomik gelişmeler.

ALTIN RİSKİ SEVMEZ VE FİYATI YÜKSELİR

Eylül 2022’de ONS 1645 dolarmış, gram altın ise 1000 TL’den işlem görüyormuş. Eylül 2023’de ise ONS 1924 dolarmış, gram altın 1700 TL’den işlem görüyormuş. Bugün ise ONS 2 bin 655 dolar seviyesinde, yani geçen 2023’den bu yana ONS bazın yüzde 40 artış var. Bu durumun yansıması bugün görülüyor. 1 Dolar geçen yılın aynı döneminde 27,21 TL, bugün 1 dolar ise 34,12 TL. Doların artışı geçen yıldan bugüne yüzde 20 civarı. Yani altın fiyatı yüzde 20 civarındaki dolar artışından dolayı bir artış yaşarken bir de ONS artışı sebebiyle yükseliyor ve 1 yılda yüzde 40 civarı fiyatı yükselmiş oluyor. 25 Eylül’de altının gramı 3 bin TL’yi geçti, ONS ise 2 bin 655 dolar. Altın riski sevmez ve fiyatı yükselir.”