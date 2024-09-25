2025 yılına aylar kala, asgari ücretlilerden emeklilere kadar herkesin gözü Ocak ayında yapılacak zam oranlarında. Orta Vadeli Program toplantısında yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak revize edilince, maaşlara yapılacak artışların da yükselmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜKSEK ARTIŞ BEKLENİYOR

2024 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 41,5 oranında bir zam yapılması halinde, net asgari ücret 24 bin 58 liraya çıkacak. Ancak refah payı da eklenirse bu oran daha da yükselerek, asgari ücretin 25 bin 503 lira seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Asgari ücrette yapılacak artış yalnızca asgari ücretlileri değil, aynı zamanda daha yüksek maaşlı çalışanları da etkileyecek. Bu artış, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına da yansıyacak. Örneğin, işsizlik maaşı en düşük 11 bin 235 lira, en yüksek 22 bin 470 lira seviyesine çıkabilir.

TAZMİNATLAR VE RAPOR PARASI DA ARTIYOR

Asgari ücretteki artış kıdem tazminatını da doğrudan etkileyecek. Şu anda en düşük kıdem tazminatı 19 bin 850 lira iken, yüzde 41,5 zamla 28 bin 303 lira olacak. Ayrıca, rapor parası ve doğum izni ücreti gibi sosyal ödemeler de zamdan payını alacak. Örneğin, doğum izni ücreti 70 bin lira seviyelerine çıkabilir.

STAJYER VE İŞ ARAMA ÜCRETLERİNE DE ZAM

Asgari ücret artışı, stajyer maaşlarını ve iş arama yardımlarını da artıracak. En düşük stajyer maaşı, yüzde 41,5 zamla 3 bin 608 lira olacak. Aynı şekilde iş arama yardımı da 2 bin 405 liraya yükselecek.

Ocak ayında yapılacak zamlar, sadece maaşları değil, birçok sosyal ödemeyi de etkileyecek ve hem çalışanlar hem de işverenler için önemli değişiklikler getirecek.