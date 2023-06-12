Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Kütüphane İstatistikleri’ni paylaştı.

Buna göre, kütüphane sayısı bir önceki yıla göre yüzde 43,4 arttı. 2022 yılında kütüphane sayısı bir Milli Kütüphane, bin 257 halk kütüphanesi, 625 üniversite kütüphanesi ve 47 bin 654 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 49 bin 537 oldu.

KİTAP SAYISI % 14.5 ARTTI

Kitap sayısı bir önceki yıla göre Milli Kütüphanede yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde yüzde 3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 oldu.

Öte yandan Milli Kütüphane’den yararlanan kişi sayısı yüzde 125,7; Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı yüzde 70,8 artarken üniversitelerin kütüphanelerinin sayısı ise 625’e ulaştı.