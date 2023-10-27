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Vefaspor As Başkanı Adem Özişçi Kütükçüoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz ve yönetim kurulu üyelerine Vefaspor forması hediye etti. Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı şehrimizdeki amatör spor kulüplerinin faaliyetleri ile alakalı bir sunum gerçekleştirdi. Kütükçüoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz, sporun önemini bildiklerini gençlere ulaşmanın bu dönemde en kolay yolunun spor kulüplerinden geçtiğini Amatör spor kulüplerimizin yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini belirtti. Şehirdeki çocuklara ulaşabilmek ve sokaklardaki tehlikeden uzak tutabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Gürbüz, amatör spora destek olacaklarının sözünü verdiler.