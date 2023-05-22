Başkan Oğuzhan Yalçın, şampiyonluğu ilan ettikleri Isparta 32 Spor maçından sonra bir kutlama yaptıklarını, ikinci bir kutlama düşünmediklerini ancak kupayı görücüye çıkartacaklarını söyledi.

Kupanın 1 hafta -10 gün süre boyunca, özel tasarlanmış bir araçla tüm okullarda öğrencilere gösterileceğini belirten Oğuzhan Yalçın, akşamları da merkezi bir yerde sergileneceğini, isteyen herkesin kupayla fotoğraf çektirebileceğini kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, “Kupa aracımız siz büyük Çorum FK taraftarı için hazırlanıyor. Perşembe günü girilmedik okul, gezilmedik kurum, geçilmeyen sokak kalmayacak, ardından belirlenen alanda Kupamız sizlerin çok yakından görebilmesi adına sergilenecektir.

Bu gurur hepimizin Büyük Çorum FK taraftarları” ifadeleri kullanıldı.