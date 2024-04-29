Renklerin, ressamların konuşma dili ve alfabesi olduğundan dolayı ışığa ihtiyaç duyduklarını belirten Orhan Zafer, “Işık; dış dünyamızdaki renkleri görünür yaparken enerjisi ile bize yeni yolculuklar yapma gücü verir. Bu yolculuklardaki kısa süreli molalar, sanatçıların kişisel sergileridir” dedi.

Son dönem eserlerini sanatseverlere sunarken kendisinin de bir izleyici rolü üstlendiğini anlatan Zafer, “Bu ışığın peşindeki yolculukların değerlendirilmesi adına çok heyecanlı bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

12’nci kişisel sergisine Gaziantepli sanatseverlerin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti getiren Zafer, “Eserlerime ev sahipliği yapan SANKO Sanat Galerisi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Orhan Zafer’in 24 eserinin yer aldığı “Kuşluk Vakti” temalı resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi’nde 3 Mayıs 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.





Orhan Zafer, 1971 yılında Trabzon’da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Resim çalışmaları yanı sıra, karikatür ve fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Çorum Alaca, Viyana (Avusturya), Antalya Kalkan, Ankara, Bodrum, Helikon Museum’s Gallery (Macaristan), KKTC ve Adana’da 11 kişisel, birçok karma sergi ve organizasyona katılan sanatçı, katıldığı yarışmalarda uluslararası, ulusal ve özel olmak üzere 13 ödül aldı. Birçok ulusal düzeyde sergi organizasyonu gerçekleştiren Zafer, aynı zamanda ulusal ve uluslararası çok sayıda yarışma jürisinde görev almıştır. Türkiye Karikatürcüler Derneği, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ve Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan sanatçının eserleri birçok kez müzayede yer almış ve önemli resmi ve özel müzelere eserleri kabul edilmiştir. İlk kez Türkiye’de uygulanan “kişi adına özel galeri” projesi kapsamında Ankara RC Galeri Bilkent Sanat Sokağında “Orhan Zafer Galeri” adına özel galeri açılmıştır. Sanatsal özel bir boya markası ‘ozblue-ozmavi’ ismiyle sanatçının en fazla kullandığı mavi rengi tescilleyerek 2015 yılında üreterek piyasaya sundu. Ordu Güzel Sanatlar Lisesi’nde uzman sanat eğitimcisi ve resim bölüm başkanı olarak mesleğini sürdüren sanatçı, sanatsal çalışmalarına “Atölye Mavi” isimli atölyesinde devam etmektedir.