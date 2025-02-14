Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, iktidara Türkiye’deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarının kapatılması, İsrail ile petrol başta olmak üzere tüm ticaretin kesilmesi ve diplomatik ilişkilerin sıfırlanması çağrısı yaparak, “Dilinizin ucuyla değil, bütün kalbinizle Gazze’ye sahip çıkın, biz de size sahip çıkalım. Siz bütün kalbinizle Kudüs’e sahip çıkın, biz de size sahip çıkalım” dedi.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump’ın Gazze ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin emlak vurgununa hazırlandığını kaydeden Kuşcu, “Ahlaksız ve soysuz planlarla, Filistinlileri sürdükleri topraklara, vatan ve toprak hırsızlığıyla nam salmış Siyonist işgalcileri yerleştirecekler. Buna göz yummayacağız. Seyirci kalmayacağız. Yeniden Refah Partisi olarak; her geçen gün Türkiye sınırına doğru ilerlemekte olan Siyonist işgal planlarına karşı, hem uyanık olacağız hem de halkımızı uyandıracağız. Peki ya bizim hükümetimiz ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı’nın dili Trump’ın adını anmaya varmıyor. Mademki Sayın Cumhurbaşkanı söyleyemiyor. Öyleyse biz söyleyelim: Eli kanlı katilsin Trump. Siyonist rejimin kölesisin Trump. Gazze’yi sana yedirmeyeceğiz Trump. Sen de Netanyahu ile birlikte onursuz bir katil olarak yargılanacaksın Trump. Kazanan Filistin olacak. Kazanan Gazze Direnişi olacak. Kudüs, bağımsız Filistin’in başkenti olacak. Siyonist katiller ve onlarla ilişiğini kesmeyenler, tarihin en büyük utancını yaşayacak” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL’LE TİCARET KESİLSİN”

Bu saldırgan siyonist plan karşısında iktidarın harekete geçmesi gerektiğini belirten Kuşcu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Türkiye’deki tüm Amerikan üslerini ve radarları kapatın. İsrail ile petrol başta olmak üzere tüm ticareti kesin. İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri sıfırlayın. D-8 başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin yaptırım uygulaması için diplomatik girişimleri başlatın. Siyonist katillere dünyayı dar edin.”

“BÜTÜN KALBİNİZLE GAZZE’YE SAHİP ÇIKIN”

“Bugün 81 ilimizden Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak; 635 bin üyemizle birlikte size sesleniyoruz: Korkmayın. En radikal tedbirleri alın. Para vermezler diye endişeye kapılmayın. Siz, atılması gereken tüm adımları, arkanıza bakmadan, Siyonist İsrail ve onun kölesi Amerika’ya aldırmadan atın. Biz de millet olarak gittiği yere kadar gidelim, bu meselede sizin arkanızda duralım. Siz, dilinizin ucuyla değil, bütün kalbinizle Gazze’ye sahip çıkın, biz de size sahip çıkalım. Siz bütün kalbinizle Kudüs’e sahip çıkın, biz de size sahip çıkalım. Tarihin bu çok kritik dönüm noktasında ya bu adımları atacaksınız ya da milletten özür dileyip, oturduğunuz makamlardan kalkacaksınız. Ya yapılması gerekeni yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz. Başka yolu yok. Siz gideceksiniz, biz geleceğiz. Biz geleceğiz, biz yapacağız. Siyonist tehditlere aldırmadan hain planlarını cehennemin dibine yollayacağız. Bu arada, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, dualarımızın kabul olmasını, gönüllerimizin huzur bulmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun!”

Editör: HABER MERKEZİ