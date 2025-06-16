Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımı ile önceki gün yapılan Koparan mevkiinde yapılan Delice - Çorum Hızlı Tren Hattı temel atma törenine katıldı.

YRP Çorum Belediye Meclis üyesi Kadir Boruç ile birlikte törene katılan İl Başkanı Kuşcu, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı'ya hızlı tren yatırımının ilimize kazandırılmasından dolayı teşekkür etti.

Kuşcu, Yeniden Refah Partisi olarak Çorum'a yapılan hayırlı tüm hizmetin destekçisi olacaklarını kaydetti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR