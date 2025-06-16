Genç yaşta hayatını kaybeden Eylem Hakverdi’nin cenazesi, Çorum’un Alaca İlçesine bağlı Haydar Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 27. Dönem Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, 27. Dönem Ankara Milletvekili Servet Ünsal, 27. Dönem Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Alaca İlçe Başkanı Kenan Mazıbaşı, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Sapancı, CHP il ve ilçe yöneticileri ve Hakverdi ailesinin sevenleri ve dostları katıldı.

Haydar Köyü Cemevi’nde Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından merhumenin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK